На півночі Танзанії, біля села Енґару-Сіро (Engare-Sero) виявили понад 400 відбитків людських ніг, які збереглися під шаром затверділих вулканічних відкладень. Цим слідам від 12 до 10 тисяч років. Про знахідку йдеться в статті в журналі Scientific Reports. Досліджувала древні сліди команда вчених під керівництвом Кевіна Хатала (Kevin Hatala) з університету Чатема.
Автори статті виміряли відбитки, відстані між ними і те, під яким кутом вони були залишені. Все це з високим ступенем ймовірності дозволило встановити стать людей, хто залишив сліди, куди вони рухалися і з якою швидкістю.
З’ясувалося, що частина відбитків належить групі з 17 людей, які йшли на південний захід. Група складалася з 14 жінок, двох чоловіків і одного хлопчика. Вчені вважають, що це був невеликий колектив, який відправився збирати їстівні рослини. Такі групи жінок-збирачів відомі й нині у сучасних традиційних племенах, зокрема і в Танзанії. Чоловіки могли супроводжувати їх або охороняти.
Іншу серію слідів залишили шість чоловік, які рухалися у зворотному напрямку, на північний схід. Швидше за все, вони йшли не разом, а окремо. Дві жінки та чоловік брели не поспішаючи, одна жінка і один чоловік, навпаки, йшли досить енергійно, а ще одна жінка бігла.
За словами геолога Метью Беннета (Matthew Bennett) з Борнмутського університету, при всіх достоїнствах опублікованої роботи, слід з більшою обережністю говорити про те, яка мета була у подорожуючих. Адже тільки слідів у таких висновках може бути недостатньо — потрібні аргументи не тільки на користь самого існування жіночих груп збирачів, але докази того, що відбитки залишила саме збирачі, а не мисливці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»