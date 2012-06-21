Від початку 2021 року змінюються підходи до реалізації жителями територіальних громад права на соціальний захист. Так, із 1 січня 2021 року всі звернення щодо призначення різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій українці мають подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які забезпечать їх передачу до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій. Винятки становлять лише документи, що надсилають поштою або подають у електронному вигляді.

Для виконання цієї функції у структурі виконавчого органу територіальної громади має бути утворено структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або визначено уповноважених посадових осіб.

Функції таких соціальних «фронт-офісів» у територіальних громадах можуть забезпечувати посадові особи структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, адміністратори центру надання адміністративних послуг або в режимі віддалених робочих місць у старостатах.

Не менш важливим для місцевих громад є захист прав дитини та організація надання соціальних послуг їх жителям. Ці питання потребують особливої уваги під час укрупнення районів, ліквідації окремих районних державних адміністрацій та в несення змін до бюджетного законодавства.

Фахівці Мінсоцполітики розробили Методичні рекомендації з організації та забезпечення діяльності територіальної громади у напрямах соціального захисту населення та захисту прав дітей. Отже, керівники територіальних громад мають їх докладно вивчити, аби мати змогу належно організувати соціальну підтримку людей.

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«Урядового кур’єра»