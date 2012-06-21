Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Тернопільська університетська лікарня була в розряді резервних закладів для пацієнтів, які хворі на COVID-19. Але все ж таки тут підготували цілий корпус для таких недужих. Задля цього перепрофілювали чотири відділення — пульмонологічне, ендокринологічне, гастроентерологічне та ревмокардіологічне. В оновленому приміщенні розгорнули понад сто ліжко-місць, до яких під’єднали кисневі точки. У передноворіччя його відкрили.

Подбали, аби в оновленому корпусі був цифровий рентген-апарат, а також ультразвуковий та апарати функціональної діагностики. Тут можна буде провести електрокардіограму, діятиме кабінет ендоскопії.

За словами генерального директора університетської лікарні Василя Бліхара, придбали величезну ємкість і матимуть 11 тонн рідкого кисню. Така киснева станція слугуватиме не лише для корпусу, де лікуватимуть хворих з коронавірусною інфекцією, а й у разі потреби також для інших підрозділів.