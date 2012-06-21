Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Майбутні медики не лише занурюються у детальне вивчення медичних дисциплін, вони знаходять час і на творчість, відпочинок. Це засвідчив хоча б конкурс «Мово рідна, слово рідне», який організували в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Зініціював творче змагання завідувач кафедри української мови цього вишу, професор Анатолій Вихрущ. Анатолій Володимирович, як і його покійний батько, — відомі поети, і не лише в краї.

Власні вірші на конкурс могли подавати і студенти, і викладачі. Кількість не була важливою, вимогою слугував лише високий художній рівень творів. Позмагатися за звання найкращих поетів медичного університету виявили бажання понад двадцять осіб. Переможцями поетичного конкурсу серед студентів стали першокурсниці Єлизавета Перейма та Діана Дашко, а у викладацьких лавах пальму першості здобула Наталія Волотовська. Творче змагання, за словами пані Наталії, засвідчило, наскільки нині істотно, потрібно зберігати внутрішнє ядро, код нації, якими є слово та вишиванка. Як нагороду переможцем вручили комплект книг.

Поетичний конкурс у медуніверситеті організовуватимуть і надалі.