Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Якщо студент прагне підвищити власний рівень знань, то йому й локдаун не стане великою перешкодою. Це засвідчує хоча б навчальний проєкт студентів-іноземців, які здобувають знання в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Їхню ініціативу «MedGRADiENT» підтримала адміністрація вишу.

Особливість проєкту полягає в тому, що найкращі студенти допомагають своїм колегам у вдосконаленні знань, поглибленому вивченні медицини, оволодінні базовими клінічними навичками. Йдеться навіть про допомогу подолати страх у спілкуванні, самореалізації. Задля впровадження нового проєкту використовуватимуть різні форми: тренінги, бесіди, а також навчальні заняття, семінари. Мають намір залучати до семінарів як викладачів університету, так і лікарів-практиків.

Як поінформувала прессекретар університету Яніна Чайківська, нову студентську ініціативу «MedGRADiENT» під час карантину втілюватимуть переважно в онлайн-режимі. Хоча за можливості організовуватимуть і заняття в аудиторії.