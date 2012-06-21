Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Всесвітньому дню української хустки в Тернополі приурочили цікавий, барвистий та колоритний етнографічний захід. Зібрати жінок краю та одягнути їх у гарний стильний одяг з оздобленням хусткою з бабусиної скрині вирішила дизайнерка, майстриня авторських вишиванок Іванна Сивак. І організувала етновечірку «Хустка». Каже, прагне відродити, зокрема, і в такий спосіб не лише хустку, а й вишиванку, національне вбрання, а також українські традиції та обряди.

Звісно ж, учасниці етнодійства мали дотриматися відповідного неписаного правила — одягнутися так, аби хустка зайняла в цьому ансамблі головне місце. Розпочали ж вечір хустки, власне, з показу короткометражної документальної стрічки, де розповіли про історію цього елемента одягу, яким жінки покривають голову чи пов’язують на шию або ж напинають на плечі, про те, що символізує.

Як правильно в’язати хустку, відповідно до регіону, вже можна було дізнатися під час майстер-класу. Більше того, долучитися навіть й до творення хустки за допомогою спеціальних акрилових фарб під керівництвом художника Рустама Давлетова. Квіти та візерунки на шовковому полотні вручну міг розписати кожен, хто бажав.

Організували на цьому заході й показ українського народного вбрання. Безперечно, звучала музика тут, підготували й танцювальні композиції. Важливо додати, що етновечірка, присвячена хустці, в Тернополі відбулася вперше.