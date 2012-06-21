Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

На вулицях Тернополя з’явилися сітілайти «Просвіта»: від минувшини – до сучасності». Проєкт спрямований на популяризацію діяльності громадської організації, якій вже понад 150 років і вона й надалі залишається в когорті найавторитетніших українських громадських організацій.

Як зазначає голова Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнської громадської організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка Наталія Турчин, розповідати про це товариство вирішили через імена відомих його представників – як тих, хто стояв біля його витоків створення, так і тих, хто нині розбудовує та примножує просвітянську славу й активність в українському суспільстві. Перші сітілайти представили видатну просвітянку, письменницю Іванну Блажкевич, яка народилася 1886 року у селі Денисів, нині Козівського району на Тернопіллі, сучасників – викладачку Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Галину Шот і підприємця, депутата обласної ради Михайла Тимошика. Надалі виставлять сітілайти, зокрема, з портретами Івана Франка, Володимира Лучаківського, Олександра Барвінського, Авмросія Крушельницького, Романа Гром’яка, а також теперішніх активних просвітян Галини Садовської, Дарії Чубатої, Олега Германа, Світлани Козелко, Олени Мудрої, інших.

Акція триватиме й впродовж цілого наступного року. Представлять сітілайти з портретами та інформацією про майже 100 просвітян. Доброчинно допомагатиме втілювати цей проєкт тернопільська рекламна агенція «Маркетингові технології ПБС».

Варто так зазначити, що до чергової річниці «Просвіти» її Тернопільське міське об’єднання найкращих своїх членів нагороджуватиме медаллю, яку вже розробили й готують до випуску. Зараз збирають також відомості про просвітян минувшини та сьогодення, аби відтак видати про них книгу.