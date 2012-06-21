Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначатимемо цього четверга, в Тернополі вирішили приурочити флешмоб «Я можу все». Його ідея полягає в тому, щоб показати, які, незважаючи на стан здоров’я, обдаровані діти та молодь з інвалідністю, підкреслює координатора руху «Життя без меж» Олена Коваль. І закликає їхніх батьків долучитися до акції. Можливо, хтось з них любить співати чи танцювати, декламувати вірші, хтось — вишивати, в’язати, ліпити з пластиліну чи майструвати тощо. Навіть, якщо синові чи доньці буде важко впоратися з певним творчим завданням, на допомогу їм мають прийти мама або татусь.

За умовами флешмобу, треба на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук під ґраткою #Я_можу_все поділитися світлиною чи відео будь-якої активності дитини з інвалідністю, а отже, продемонструвати усьому світові талант своєї доньки чи сина.

Ініціатори флешмобу #Я_можу_все стверджують, що це акція про силу духу дітей та молоді з інвалідністю, незважаючи ні на що.