Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Задля популяризації різдвяних святкувань тернопільські пластуни розробили та провели квест «Операція «Вертеп». Завдання змагань полягало у врятуванні Різдва. За вигаданою історією організаторів заходу, хлопці та дівчата повернулися в І століття в місто Вифлеєм. Царів тут зв’язали, а пастухів напоїли сонним зіллям. Треба було ж негайно прийти на допомогу. І пластуни не забарилися.

70 юнаків і дівчат, організувавшись у десять команд, вийшли позмагатися. Учасники квесту прийшли у костюмах різних персонажів вертепу. План врятування Різдва полягав у тому, аби здолати Ірода, звільнити царів, утішити Марію, розбудити пастухів, дослідити місто Вифлеєм. Щоправда, хоч вигадана історія пластунів стосувалася першого століття, вони ж усе-таки використовували засоби порятунку того часу, в якому живуть. Завдання, відео від персонажів квестівцям надсилав Телеграм-бот і були спрямовані не лише на їхній інтелектуальний, а й на фізичний розвиток. Місцем проведення «Операції «Вертеп», крім пластівської домівки, стали також вулиці Тернополя.

Квест тривав кілька годин. Додаткові бали його учасники могли отримати за найоригінальніші костюми вертепу. Після змагань на пластунів, які рятували Різдво, чекали подарунки.