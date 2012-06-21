Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Уже стало чи не традицією у свято Великого Дарувальника оголошувати забіг Миколаїв на п’ять кілометрів уздовж набережної Тернопільського ставу. Цього року до організації цієї доброї справи доклався міський центр фізичного здоров’я населення. Зареєструвалося 99 осіб, щоправда, на старт вийшли 77 бігунів у червоних шапочках Св. Миколая та Санта Клауса, різних костюмах.

Примітно, що серед учасників були не лише тернополяни. У лави Миколаїв-бігунів влилися й мешканці Львівської, Київської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької областей, а також Збаража та Озерної, що на Тернопіллі. Найстарша учасниця цього святкового спортивного заходу мала 61 рік, наймолодша — лише три рочки. А от колишній голова облдержадміністрації Степан Барна вийшов на старт з цілою командою своїх колег-регбістів. До цього масового гурту доєдналася й журналістка Олена Мудра. Каже, маючи за плечима вже певний багаж років, усе-таки відважилася вийти на п’ятикілометрову дистанцію. Не сподівалася, що буде так важко, але вздовж траси її підтримували глядачі: хто посмішкою, хто вигуками підтримки. Вразило, що на допомогу їй підбіг якийсь чоловік, уже під час заходу з’ясувала, що він — священник, до того ж на ім’я Микола, 72 роки, бігає навколо ставу щодня, а влітку плаває. Отак разом і добігли до фінішу.

Певна річ, що пані Олені фортуна не усміхнулася здобути лаври переможця. Першими на фініші були представниця прекрасної половини 14-річна Альона Мураєва з Хмельницького, серед чоловіків — Назар Чорній з Тернополя.

Після забігу Миколаїв на учасників чекали, крім пам’ятних медалей, безпрограшна лотерея, а також смачні тістечка, глінтвейн, гарячий чай. Визначили й переможців на найкращий костюм учасників забігу.