Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Кількадесят тернополян зібралися біля будинку, де мешкала Ірина Максимів. Вона та її батьки були удостоєні відзнаки «Праведник народів світу» за врятування від нацистів 16 євреїв у роки Другої світової війни.

За словами краєзнавця Тараса Циклиняка, пані Ірина була й учасницею проєкту, який продюсував відомий американський кінорежисер Стівен Спілберг. Вона також написала книгу спогадів «Дитинство Ірусі Саїк», де розповіла про довоєнне рідне місто. Ці, як викарбовано на пропам’ятній дошці, теплі спомини про давній Тернопіль назавжди залишаться дзвінким відлунням у наших серцях. Ірина Максимів відійшла у засвіти цьогорічного липня.

Спогадами про Ірину Максимів на урочистостях з нагоди відкриття меморіальної дошки праведниці народів світу поділилася її донька — Оксана Назарчук. Пропам’ятний знак виготовили за кошти рідних пані Ірини та доброчинців.