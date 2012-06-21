У житловому районі Південний Тернополя з’явилася вулиця Андрія Пушкаря — заслуженого майстра спорту, спортсмена-рукоборця.
15 разів Андрій здобував титул чемпіона світу, 16 разів йому не було рівних на європейських змаганнях, сім разів перемагав у Кубку світу серед професіоналів, боровся за звання абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій ваговій категорії із 2004-го. Я мав змогу з ним спілкуватися літньої пори три роки тому, коли він став абсолютним чемпіоном світу з армреслінгу серед професіоналів у надважкій ваговій категорії. Чемпіонський пояс атлет привіз тоді в Україну з американського міста Лас-Вегаса, де тривали змагання Vendetta All Stars Armfight #46. 14 листопада 2018 року Андрій загинув у дорожньо-транспортній катастрофі на Рівненщині.
Того самого року з’явилась електронна петиція, щоб одну з вулиць обласного центру назвати на честь відомого рукоборця. Вона набрала відповідну кількість голосів, на неї зважили. І ось у червні на черговій сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили відповідне рішення.
Прекрасно, що вулицю відтепер названо ім’ям героя спорту, чемпіона. Серед архівних записів я знайшов ще одне інтерв’ю з Андрієм Пушкарем. Був серпень 2014 року. Російський агресор з поплічниками вів криваву війну на Донбасі. Андрій тоді щойно повернувся на рідне Тернопілля з Москви тріумфатором — на міжнародному турнірі з армспорту, в якому брали участь понад 100 найсильніших рукоборців світу, на праву руку він став абсолютним чемпіоном турніру, а на ліву — в підсумку посів друге місце.
Він розповідав, що сили, впевненості у подоланні представника Росії на цих змаганнях йому додавали успішні дії наших військовиків у зоні проведення Антитерористичної операції.
Тернопільщина того літа попрощалася навіки з 22-річним Володимиром Гарматієм. Молодший лейтенант загинув поблизу Сєверодонецька на Луганщині. Володину Золоту Зірку Героя України в Маріїнському палаці із президентських рук приймала мати. Дивно, що досі в Тернополі немає вулиці на його честь. Як не увічнено імені ще одного Героя України — генерал-майора Сергія Кульчицького, який свого часу не лише мешкав і служив у місті, а з Тернопільщини походив його рід.
Маємо бути гідними пам’яті цих Героїв України та спорту, вдячними їм за подвиги та величні справи, тож їхні імена мають залишитися у назвах вулиць.