Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Уже 16 років поспіль комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви організовує доброчинну акцію «Миколай про тебе не забуде». Нинішнього листопада цій украй потрібній справі вже дали старт. Майже півтори тисячі дітей-сиріт, напівсиріт, а також з багатодітних і малозабезпечених родин, синів і доньок учасників бойових дій з Тернополя та деяких населених пунктів області отримають подарунки.

Задля цього при парафії УГКЦ св. Йосафата почала діяти своєрідна «Фабрика Святого Миколая». Десятки волонтерів працюють тут. Вони готують і продають пряники-миколайчики, аби за виторг придбати відтак дарунки хлопчикам і дівчаткам. Водночас просять усіх людей доброї волі приносити сюди та до храмів індивідуально запаковані речі — солодощі, іграшки, канцелярське приладдя, засоби особистої гігієни. 18 грудня в надвечір’я помічники Великого Дарувальника у червоних шапочках з відповідними бейджиками на одязі доправлять подарунки діткам.