Майже 280 осіб з різних куточків України з’їхалися до Тернополя, щоб зустріти зиму на бігу. Знані у краї подвижники туризму й активного відпочинку Роман Задорожний та Михайло Ониськів разом з однодумцями долучилися до проєкту WinTrail Ternopil-2019.
«Не мерзни — біжімо разом» — таке обрали гасло змагань. За мету поставили залучити аматорів і професіоналів до трейл-бігу, тобто пересіченою місцевістю. Довелося бігти лісовими дорогами, розчищеними та промаркованими. Спочатку дали старт забігу на дев’ять кілометрів. Згодом бігуни долали відстань 27 кілометрів. Один з учасників біг разом із собакою.
Але чи не найбільшу увагу вболівальників було прикуто до Василя Шевчука з міста Хоростків на Тернопіллі. Він мав установити рекорд у цій легкоатлетичній дисципліні й поставив собі завдання не лише пробігти дистанцію 27 кілометрів, а й босим, з оголеним тулубом, у шортах. І це зимової пори! Бажаного досяг. Заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра після змагань вручив панові Василеві сертифікат Тернопільського реєстру рекордів.
Після фінішу обмінювалися не лише враженнями, а й досвідом. І ще одне визначення дали заходу: найсмачніше завершення сезону. Тож зварили понад 100 літрів борщу, подбали й про солодощі.