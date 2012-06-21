Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Різдвяна шопка відтворює біблійну подію народження Ісуса Христа. В Тернополі її виставляють і на центральному майдані міста, і в кожному храмі. Вже майже двадцять років в греко-католицькій церкві Св. апостола Петра ченці Чину братів менших (отців-францисканців) монтують найбільший в Україні такий вертеп. Зараз знову тут закипіли роботи зі встановлення шопки. Допомагають священнослужителям у цій добрій справі небайдужі парафіяни.

Щороку в найбільшій у країні шопці з’являлися якісь нові елементи, фігури, предмети. Тепер же через карантинні обмеження доводиться зменшувати розміри різдвяного вертепу. Але і в цьому є певна користь. Адже відвідувачам церкви така форма дозволить краще оглянути виставлену різдвяну композицію. Духовність і близькість з Богом — саме на цьому загострюватимуть священнослужителі нині увагу парафіян.

Щодо самого змісту шопки, то, звісно, як і оповідає Біблія, Вифлиємська зірка освітлюватиме нічний шлях і пастухам, і царям до місця Новонародженого Ісуса. І всі дороги сходяться в Божій стаєнці. Тож у центрі найбільшої в Україні різдвяної композиції, як і завжди, буде у променях слави фігура маленького Ісуса, над яким схилися Марія, а поруч стоїть Св. Йосиф. Середину ж шопки заповнюють янголами, їх виставлять чимало. Залишать і багато різних рухомих фігур.

Найбільшу шопку монтуватимуть упродовж цього тижня. Урочисто її відкриють на Різдвяні свята. І дорослі, й діти матимуть змогу захоплюватися нею до Стрітення (15 лютого) — завершення новорічно-різдвяного циклу святкувань.