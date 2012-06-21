В Японії запустили зворотний відлік 100 днів до старту літніх Олімпійських ігор. Урочиста церемонія з цього приводу відбулася в адміністрації міста Токіо.

«Разом з усіма через 100 днів ми почнемо Олімпіаду. Я щиро сподіваюся, що це будуть чудові змагання за участю зарубіжних і японських атлетів», – заявила губернатор столичного мегаполісу Юріко Коїке, яку цитує телерадіокомпанія NHK.

Старт змагань заплановано на 23 липня. Турнір пройде в усіченому форматі при строгому дотриманні санітарних норм. Спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх, планують щодня тестувати на COVID-19. Уже відомо, що на змагання не допустять іноземних уболівальників. Рішення щодо японських глядачів вирішиться протягом найближчих двох місяців.

Нині на території острівної держави проходить естафета олімпійського вогню. Примітно, що через складну епідеміологічну ситуацію етап цього заходу в префектурі Осака довелося організувати в усіченому форматі. Він пройшов з 13 по 14 квітня в Меморіальному парку «Експо-70» без використання громадських доріг і участі глядачів.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като підкреслив, що японський уряд в кооперації з адміністрацією Токіо та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) продовжує підготовку до проведення Олімпійських ігор. Пріоритетне значення при цьому приділяється заходам щодо забезпечення безпеки турніру.

Примітно, що опитування громадської думки свідчать про скептичний настрій японських громадян щодо перспектив організації Олімпіади цього літа. Так, тільки 24,5% респондентів підтримали плани керівництва країни провести змагання в цьому році. Близько 72% учасників дослідження висловилися за скасування Олімпійських ігор або чергове перенесення змагань.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»