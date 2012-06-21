З усієї України приїжджають діти до спортивно-патріотичного табору «Трахтемирівська Січ», що на Канівщині. На мальовничих схилах Дніпра вони оволодівають військово-спортивними навичками. Тут створено всі умови для цього, а саме місце розташування табору наскрізь пронизане історичним духом.
Хлопці й дівчата від 10 до 16 років в ігровій формі здобувають знання з української історії, вчаться бути патріотами. Основоположник табірної програми — голова дитячо-юнацького товариства «Січ» Борис Скребцов. А допомагають втілювати ідеї в практику досвідчені вихователі, педагоги, більшість із яких працює на волонтерських засадах.
Організатори прагнуть удосконалювати методики виховання та матеріально-технічну базу в таборі. Приміром, цьогоріч завдяки додатковому фінансуванню, зокрема й спонсорському, розширили стрілецьку базу. Тепер мають значну кількість луків для стрільби, а ще достатню кількість набоїв. Дітей вчать ходити на байдах, управляти катамаранами, плавати, стріляти з луків, пневматичної зброї, основ безпеки поводження з вибуховими речовинами, рукопашного бою, англійської мови.
Мешканці табору власноруч змайстрували кухню, душову, стрілецьку кімнати, інші приміщення. У таборі є все необхідне для комфортного проживання. Встановлено навіть сонячну батарею. Діти відпочивають тут без гаджетів. Утім, вони їм і не особливо потрібні, бо постійно є чим займатися: готувати їжу, мити посуд, рубати дрова та розпалювати багаття, брати участь у спортивних змаганнях. Батьки ж радіють добрим змінам, які сталися з їхніми дітьми: вони повертаються з табору самостійними та дисциплінованими.