Понад 3,8 мільйона випадків зараження коронавірусом виявлено в світі минулого тижня, захворюваність зросла на 14% у порівнянні з попередніми семи днями, смертність – на п'ять відсотків. Дані публікує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Згідно з епідеміологічним бюлетенем, з 22 по 28 березня у світі було зареєстровано 3 802 314 тих, що заразилися і 64 187 смертей. «Особливо помітним зростання захворюваності – у Південно-Східній Азії (на 49%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 32%), Африці (на 22%), Північній і Південній Америці (на 11%), Європі (на 11%), – йдеться в повідомленні.

В Європі за сім минулих днів заразилися понад 1,6 мільйона чоловік, у Північній і Південній Америці зареєстровано понад мільйон (1,3 мільйона) нових випадків інфікування і понад 32 тисячі летальних випадків. У Південно-Східній Азії лікарі виявили понад 437 тисяч тих, що заразилися, померли понад 2,9 тисячі осіб.

Раніше в ВООЗ розповіли про те, як поширюються нові мутації COVID-19 в Європі. «Британський» (ідентифікований в Англії в жовтні минулого року) штам коронавірусу сьогодні зафіксовано вже у 43 країнах Європи, «південноафриканський» варіант – в 26, «бразильський» – в 15 країнах. При цьому «британський» штам домінує в кількох європейських країнах: у Великобританії, Данії та Німеччині не менше 50% випадків захворювання викликані саме цим різновидом, розповіли експерти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»