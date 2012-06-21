Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Тростянецька об’єднана територіальна громада на Сумщині береться за втілення масштабного проєкту зі створення нового зеленого туристичного об’єкта. Про це повідомив очільник громади Юрій Бова, деталізувавши, що мова йде про одну з прибережних територій біля Ворскли в районі села Кам’янка, яке ввійшло до складу громади і має величезний потенціал в якості об’єкта зеленого туризму.

Місцина напрочуд мальовнича, наповнена озоном і світлом, тож саме тут можна і потрібно звести кемпінгове містечко, що слугуватиме для відпочинку не тільки місцевих жителів, а й гостей із Сум, Харкова, Полтави. Тут будуть зведені будиночки для проживання, різноманітні побутові та соціально-культурні об’єкти, зокрема, кінотеатр під зоряним небом. За бажанням можна буде взяти напрокат байдарки, катамарани і навіть велосипеди для прогулянок сосновим лісом.

Для освітлення території планується спорудження сонячної міні-станції. Для місцевих селян будуть створені близько 30 робочих місць — тут знадобляться адміністратори, кухарі, охоронники, прибиральники, екскурсоводи.

Поруч із містечком — Гетьманський національний природний парк з унікальною флорою і фауною, табір відпочинку «Орлятко», залізнична станція. Тобто, розташування об’єкту напрочуд зручне і вигідне з усіх точок зору.

Минулого року цей проєкт здобув перемогу з-поміж 160 інших на тему розбудови сільських населених пунктів, що потребують підтримки, поданих до Міністерства регіонального розвитку. Це означає, що на його реалізацію громада отримає більш як 5 мільйонів гривень. Всього на облаштування зеленого містечка в Тростянці планують залучити близько 7 мільйонів, а перший етап робіт завершити до осені нинішнього року.