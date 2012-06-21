Епідеміологічна обстановка в Туреччині далека від стабілізації. У зв'язку з цим, влада ухвалила рішення ввести жорсткий локдаун.

У четвер, 22 квітня, в циркулярі МВС Туреччини з'явилося повідомлення, що в республіці з п'ятниці по неділю введуть цілодобову комендантську годину. Відзначається, що дозволено залишати житлове помешкання тільки для відвідування продуктових магазинів і аптек з 10.00 до 17.00, візитів до лікарів і вигулу собак.

«У зв'язку з тим, що 23 квітня є державним святом – Днем національної незалежності і дітей, на цьому тижні обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19.00 22 квітня і закінчиться о 05.00 26 квітня», – йдеться в документі.

Відомо, що на минулому тижні в Туреччині був зафіксований максимум за кількістю заражень коронавірусною інфекцією за добу – 63 082 людини. При цьому в середу, 21 квітня, республіка побила рекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу – 346 випадків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»