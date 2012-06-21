У 2019 археологи досліджували місце стародавнього кургану в центральній Туреччині під назвою Тюркмен-Карахєюк. Цей великий регіон у рівнині Конья рясніє втраченими мегаполісами, але в цьому випадку дослідники не були готові до того, що вони в підсумку знайшли.

Місцевий фермер повідомив археологам, що в недавно виритому каналі неподалік був виявлений великий дивний камінь з якимось невідомим написом.

«Ми бачили, як він все ще стирчить з води, тому стрибнули прямо в канал – занурилися там по пояс у воду. Відразу стало ясно, що він давній, і ми дізналися на якій мові напис: лувійська – мова, що використовувався в цьому районі в бронзовому і залізному столітті», – каже Джеймс Осборн, співавтор дослідження з Чиказького університету.

За допомогою перекладачів дослідники з’ясували, що ієрогліфи на цьому стародавньому кам'яному блоці, вихваляли військову перемогу – до того ж не просту, а поразку царства Анатолії від Фрігії, що існувала майже 3000 років тому.

Фрігією правили кілька різних людей на ім'я Мідас, але датування стели, засноване на лінгвістичному аналізі, дозволяє припустити, що ієрогліфи викарбувані на блоці цілком можуть відноситися до того самого напівміфічного царя Мідаса, який у легендах перетворював на золото все, до чого торкався.

Кам'яні знаки також містили особливий ієрогліф, що символізує, що звістка про перемогу виходила від іншого царя – чоловіка на ім'я Хартапу. Про нього, як і про його царство майже нічого не відомо.

Проте, стела передбачає, що місце, де зараз розташовується гігантський курган Тюркмен-Карахєюк, можливо, було столицею Хартапу. У період свого розквіту місто займало майже 120 гектарів і розташовувалося в самому серці Фрігії.

«Ми й гадки не мали про це царство. В одну мить ми отримали серйозну нову інформацію про Близький Сход залізного віку», – каже Джеймс Осборн.

Міжнародна команда сподівається ще раз відвідати це місце в 2021 році, щоб дізнатися, як можна більше про зникле царство, яке, здавалося, було втрачено в історії.

«Усередині цього кургану будуть палаци, пам'ятники, будинки. Ця стела була дивовижною, неймовірно вдалою знахідкою, але це тільки початок», – говорить Осборн.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»