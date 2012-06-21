Вчені з Великобританії і США натрапили на сліди міста Тархунтаса, який згадувався в письмових джерелах зниклої Хетської імперії. Про археологічне відкриття, зроблене на території Туреччини, повідомляють іноземні ЗМІ.



Сліди міста Тархунтаса виявилися під час вивчення кургана Туркмен-Карагуюк, який є одиним із найбільш значущих для науки об'єктів бронзового століття. Якщо виявиться, що тут дійсно колись існувала столиця хеттів, то це буде сенсаційне відкриття.



Хетти – індоєвропейський народ бронзового століття, який був поширений у Малій Азії. Хеттське царство, яке за часів бронзи знаходилося в центральній частині Туреччини, було суперником Вавилона і Єгипту. Вершина могутності Хеттської імперії – тринадцяте століття до нашої ери. Приблизно тоді ж столиця хеттів була перенесена з Хаттуси в Тархунтасу.



Хаттусу археологи знайшли ще в дев'ятнадцятому столітті, а ось місце розташування Тархунтаси все ще залишається загадкою. Місто знаходилося на рівнині Конья, де сьогодні розташована однойменна турецька провінція, але для археологів Конья є білою плямою, яку тільки починають вивчати. Вибравши найперспективніші місця для розкопок, вчені почали працювати зокрема і на кургані Туркмен-Карагуюк, де вже знайшли багато об'єктів, визнаних слідами Тархунтаси.

ДОВІДКА «УК»

Хе́тти, (тур. Hititler, грец. Χετταΐοι, івр. חתי‎) — народ, який населяв з кінця III—початку ІІ-го тисячоліття до н. е. до кінця VIII ст. н. е. центральну частину Малої Азії. Деякі вчені вважають, що хетти переселилися до Малої Азії через Кавказ або через Балканський півострів, інші — що хетти належали до давнього населення Малої Азії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»