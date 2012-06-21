У Туреччині археологи під час обстеження однієї стародавньої печери у провінції Трабзон, що на півночі країни, виявили цілий набір кам'яних інструментів X тисячоліття до нашої ери.

Як повідомляє Daily Sabah, знайдені стародавні кам'яні знаряддя проливають нове світло на історію північної Туреччини.

Попередні розкопки вже довели, що тут існувало людське поселення. Люди жили тут у той же час, коли на південному сході сучасної Туреччини, в містечку Гебеклітепе, з'явилося поселення, що нині вважається найдавнішим у світі.

Але якщо в Гебеклітепі люди вже будували будинки, то в Трабзоні їх сучасники жили в печерах. Знайдені там кам'яні інструменти датовані X тисячоліттям до нашої ери, їм понад 11 тисяч років. Повідомляється, що артефакти дуже примітивні, їх виготовили з обсидіану і кременю.

Одним із найбільш важливих для розуміння історії цього регіону аспектів археологи назвали те, що деякі з виявлених інструментів були не місцевими. Аналіз показав, що їх виготовили з матеріалів, які в цій місцевості не зустрічаються. Але такі матеріали є в інших регіонах сучасної Туреччини. На думку вчених, це вказує на високу мобільність жителів доісторичної Анатолії.

В ході розкопок вдалося виявити 103 кам'яні знаряддя. Найбільш цікаві з них відправили на експертизу професору Трістану Картеру з Університету Макмастера в Канаді, який вважається найкращим світовим фахівцем з оцінки інструментів, виготовлених з обсидіану.

Аналіз Картера показав, що п'ять доісторичних ріжучих інструментів були виготовлені в Каппадокії, на території сучасної центральної Туреччини. Ще два ідентифікованих ним інструменти потрапили в печеру з регіону, який охоплює сучасну Грузію і Вірменію. До слова, для Трабзона ці знаряддя є найдавнішими артефактами, будь-коли знайденими тут.

«Виявлені нами знаряддя належать до епохи, коли люди все ще були мисливцями-збирачами, але вже значно удосконалювали свої навички, – говорить археолог Хюля Чалішкан Акгюль. – На це вказує те, що ці знаряддя були виготовлені більш тонко в порівнянні з іншими інструментами того ж періоду, знайденими в інших місцях країни».

Вона зазначила, що в Трабзоні немає і не було обсидіану. Отже, як мінімум частина інструментів потрапила сюди з інших регіонів. Це відкриття доводить, що історія заселення Трабзона набагато старша, ніж вважалося досі.

Перші згадки про Трабзон відносяться до VII століття до нашої ери, коли іонійці заснували тут свої колонії. А що було тут до їх появи – загадка.

Відомо, що іонійці створили провінцію, яка обіймала центральне місце в Чорноморському регіоні. У ті ранні часи ці землі піддавалася постійним набігам і вторгненням. Після тривалого римського, а потім і візантійського правління, контроль над цією територією перейшов до династії Комнінів, знатної візантійської сім'ї, яка правила тут аж до османського завоювання в 1461 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

