Нещодавно призначена на посаду посла України у США Оксана Маркарова повідомила про плани створити у Вашингтоні «Український дім», який стане головним відкритим майданчиком для просування українського наративу.

Як передає Укрінформ, про це вона розповіла в інтерв’ю Lb.ua.

«Для Вашингтону в мене є мрія, яка вже перетворилася в план – створити постійно діючий «Український дім», який буде головним майданчиком для просування українського наративу, місцем зустрічі, обміну ідеями всіх друзів України, місцем дискусій і просування української культури», – сказала вона.

За словами Маркарової, «Український дім» працюватиме в синергії з посольством і буде відкритий для усіх. Його створенням займатимуться вже цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України у Сполучених Штатах Америки 25 лютого.

З цієї нагоди Маркарова наголосила, що у своїй роботі розраховує на підтримку всіх американських українців та друзів України.