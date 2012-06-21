Британці, які мають надлишкову вагу, будуть вакциновані від COVID-19 раніше, ніж інші громадяни працездатного віку (до 60 років). Про це пише місцева газета The Sun.

Офіційні рекомендації зафіксували, що дорослі з групи ризику повинні мати пріоритет у порівнянні зі здоровими людьми. «До цієї групи входять молоді британці, які страждають від ожиріння і діабету 1 типу, а також діабетики 2 типу, більшість з яких мають надлишкову вагу», – уточнює видання.

Нові рекомендації оприлюднені всього через кілька днів після того, як було оголошено, що «найбільша кампанія вакцинації в історії» розпочнеться з медичних працівників.

Видання також зазначає, що загальний пріоритет, тим не менш, буде відданий мешканцям будинків для людей похилого віку, які піддаються найбільшому ризику смерті від COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»