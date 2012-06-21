Гігантський дирижабль Airlander 10 може отримати повністю електричну силову установку.
Про це повідомляє Naked Science.
"Компанія Hybrid Air Vehicles отримала 1,4 мільйона доларів інвестицій, які передбачають створення повністю електричної силової установки для Airlander 10. Її потужність повинна скласти 500 кіловат", - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що проект триватиме три роки.
Airlander 10 — гібридний дирижабль, розроблений британцями з Hybrid Air Vehicles для потреб Збройних сил США. Його довжина становить 92 метри, а ширина — 43,5 метра. Перший політ він здійснив у 2016 році. У листопаді 2017-го апарат зазнав аварії при випробуваннях і отримав серйозні пошкодження.
Висока ціна в кінцевому рахунку призвела до відмови від проекту, тому судно вирішили переобладнати для вирішення інших завдань, в тому числі цивільних.