Під час робіт з дослідження території для будівництва житла, які проходили в селі Тай-Грін на південному сході Великобританії, археологи зробили незвичайну знахідку, яка може розповісти багато нового про устрій життя стародавніх людей.

За інформацією Dunmow Broadcast, йдеться про руїни села залізного віку (500-332 років до н.е.). Фахівці вважають, що це місце мало важливе значення. Передбачається, що там міг перебувати великий оборонний корпус, виритий в кінці I століття до н.е., з 17 круглими будинками і 17 напівкруглими формами.

Глибина ярів дозволяє припустити, що будівлі були до 15 метрів в діаметрі. Археологи сказали, що біля огорожі був прохід, схожий на алею, і він був з’єднаний з центральним розворотом. У спорудах, схожих на середньовічні комори, могли зберігатися продукти харчування.

Також під час розкопок археологи знайшли понад 100 брошок, які могли бути створені починаючи з I століття до н.е і до III століття н.е., 10 монет залізного віку, римські монети, шпильки, намиста, кільця і фігурку півня з мідного сплаву . Крім того, було знайдено місце з великою кількістю кісток тварин та раковин устриць.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»