Фігурка півника

Під час робіт з дослідження території для будівництва житла, які проходили в селі Тай-Грін на південному сході Великобританії, археологи зробили незвичайну знахідку, яка може розповісти багато нового про устрій життя стародавніх людей.

Срібна монета

За інформацією Dunmow Broadcast, йдеться про руїни села залізного віку (500-332 років до н.е.). Фахівці вважають, що це місце мало важливе значення. Передбачається, що там міг перебувати великий оборонний корпус, виритий в кінці I століття до н.е., з 17 круглими будинками і 17 напівкруглими формами.

Глибина ярів дозволяє припустити, що будівлі були до 15 метрів в діаметрі. Археологи сказали, що біля огорожі був прохід, схожий на алею, і він був з’єднаний з центральним розворотом. У спорудах, схожих на середньовічні комори, могли зберігатися продукти харчування.

Фрагмент прикраси

Також під час розкопок археологи знайшли понад 100 брошок, які могли бути створені починаючи з I століття до н.е і до III століття н.е., 10 монет залізного віку, римські монети, шпильки, намиста, кільця і фігурку півня з мідного сплаву . Крім того, було знайдено місце з великою кількістю кісток тварин та раковин устриць.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»