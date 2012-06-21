У вересні кияни традиційно мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я.
Як відомо, туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. За словами медиків, саме своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження, розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження, у разі виявлення патології та у разі необхідності, лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Пересувний цифровий флюорограф працює з 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00).
Загальний час обстеження та консультації триває максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Уточнений графік роботи пересувного флюорографа на вересень 2018 року
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