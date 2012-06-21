Міністерство освіти і науки та посольство Франції в Україні сподіваються залучити до його проведення всі посольства франкомовних країн. Про це поінформувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба МОН.
«Маємо 49 шкіл із поглибленим вивченням французької мови та 1,2 тисячі закладів, де її вивчають як предмет. Вважаємо, що важливо зробити акцент на тих закладах та педагогах, котрі навчають школярів французької мови як другої іноземної. У спеціалізованих закладах все більш ніж добре, а вчителі, що навчають французької як другої іноземної, мають вміти зацікавити дитину та заохотити її вивчати мову. Відкриття можливостей для підвищення кваліфікації таких вчителів було б додатковим поштовхом», — зазначила міністр.
«Можливість шкіл обрати для вивчення французьку мову напряму залежить від наявності вчителів, які можуть її викладати. Наразі наші педагогічні університети не здатні привабити достатню кількість вступників, більше того — не можуть втримати їх у професії. До речі, ми з Британською Радою в межах року англійської мови в Україні мали проект з педагогічними вишами, якому передував моніторинг. Дослідження виявило, що в бакалавратурі майбутні вчителі англійської мови вивчають методику лише 4% часу, решта — теорія. В магістратурі ситуація не краща: лише 5% часу на методику. Це велика проблема. У межах року французької мови ми могли б почати пілотний проект у вишах для модернізації їхніх програм підготовки вчителів французької», — підкреслила Лілія Гриневич.
Окремими напрямами роботи в межах року французької мови може стати розширення кількості пришкільних літніх мовних таборів, створення онлайн-курсу для вчителів французької мови, а також проведення спільних заходів, де вчителі французької з усієї України зможуть вільно спілкуватися та обмінюватися досвідом.
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«Урядового кур’єра»