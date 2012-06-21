Харківські угоди призвели до порушення територіальної цілісності України, тож є нагальна необхідність у скасуванні цих угод, підписаних 2010 року у Харкові та ратифікованих Верховною Радою.

Про це йдеться у законопроєкті №0095 “Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”, оприлюдненому на сайті парламенту.

“Є нагальна необхідність денонсації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписаної 21 квітня 2010 року в м. Харкові та ратифікованої Верховною Радою України 27 квітня 2010 року, як такої, що суперечить національним інтересам України”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори документа, члени фракції “Слуга народу” Олег Дунда та Олександр Аліксійчук, зазначають, що Харківські угоди підписували під приводом отримання Україною знижки на природний газ, “проте на практиці жодних знижок надано не було”.

Навпаки, підкреслюється в пояснювальній записці, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природного газу, а потім в рахунок його погашення, у тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала на території України свій флот. “Внаслідок цього вже у 2014 році військовослужбовці Чорноморського флоту РФ у взаємодії з іншими російськими підрозділами здійснили військову окупацію та подальшу анексію Автономної Республіки Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України”, – пояснюють автори законопроєкту.

В разі ухвалення рішення про денонсацію Кабінет Міністрів України, Міністерство закордонних справ України має повідомити Російську Федерацію про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.