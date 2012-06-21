Ізраїльські історики зробили несподіване відкриття, знайшовши справжню коштовність там, де не чекали. Фахівці звернули увагу на коробку з різними артефактами, яка довгі роки зберігалася в закутках музею «Вежа Давида». І знайшли рідкісну монету з фінікійського міста Тир, що датується приблизно серединою першого тисячоліття до нашої ери. Інформацію про рідкісну знахідку опублікував сайт The Jerusalem Post.



Зараз «Вежу Давида» готують до консервації, і вчені впорядковують і описують буквально кожну річ у сховищах. Монету знайшли в коробці, де були знахідки, які датуються приблизно 1980-ми роками. Швидше за все, про монету забули.



Рідкісна монета зі срібла, яку знайшли археологи – це так званий «шекель Шіни». Ці монети були в обігу за часів Другого Храму або в період приблизно з 500 року до нашої ери по 70 рік нашої ери. Прийнято вважати, що їх карбували в Тирі.



Вчені навіть змогли припустити історію знайденої монети: швидше за все вона була в руках паломника і пішла на оплату так званого «податку на храм». Незважаючи на те, що тирські шекелі були досить поширені свого часу, до нас цих монет збереглося дуже. Тому виявлена монета – унікальна знахідка, крім того, вона знаходиться в прекрасному стані.

Музей Давидової вежі, розташований у стародавній цитаделі біля входу до Старого міста через Яффові ворота, залишатиметься відкритим для широкої громадськості протягом усього року відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Монету, яку нещодавно знайшли археологи, виставлять наступного року у новій постійній експозиції музею.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»