Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Щоб забезпечити високоякісне водопостачання мешканців маленького села Мокрокалигірська громада на Черкащині мобілізувала власні бюджетні кошти та залучила кілька джерел співфінансування. Проблема назріла давно. Близько сотні мешканців віддаленого Надвисся чимало років змушені були користуватися старим водогоном, від чого спостерігалися різні захворювання. Забезпечити ж індивідуальне водопостачання через облаштування колодязів жителі села не мають змоги у зв’язку з великою глибиною залягання ґрунтових вод та наявністю гранітних пластів.

Вирішити проблему взялася об’єднана територіальна громада. Як розповіла голова ОТГ Вікторія Пипа, для повної реконструкції водогону виділили з бюджету громади 50 тисяч гривень, ще 150 тисяч додали місцеві спонсори. За ці кошти в селі вже прокладено нову мережу, капітально відремонтовано водонапірну башту та зроблено все, аби жителі села мали в своїх домівках високоякісну питну воду. Оновлена система її подачі допоможе в подальшому заощадити на ремонтах та зменшенні витрат електроенергії.