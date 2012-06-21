Впроваджується другий етап субпроекту Світового банку у Вінницькій області, спрямований на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією. Так підрядна компанія розпочала будівництво нового кардіоцентру у місті Вінниці. «Наразі на будівельному майданчику працює майже 10 одиниць техніки – екскаватори, самоскиди, крани тощо. Роботи проводяться згідно з графіком. На ділянці присутній представник іспанської компанії «Eptisa», яка здійснює технічний нагляд. Замовником робіт є департамент капітального будівництва міської ради», – розповів представник підрядної організації Сергій Смірнов. Триватиме зведення кардіоцентру до 31 серпня 2020 року. Це буде семиповерхова будівля загальною площею 16,5 тисяч метрів квадратних. Кардіоцентр матиме власне діагностичне та приймальне відділення, лабораторію і кілька операційних. Передбачається, що в ньому надаватимуть допомогу не лише жителям Вінниччини, а й сусідніх областей. Новий кардіоцентр — одна з трьох складових субпроекту Світового банку, мета якого знизити рівень смертності працездатних громадян від серцево-судинних недуг. У межах субпроекту передбачено також масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на формування у населення свідомого ставлення до здоров’я, та посилення діагностичних можливостей медичних закладів первинного та вторинного рівнів медичної допомоги.
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