У територіальному центрі соціального обслуговування міста Вінниці почала працювати муніципальна служба супроводу осіб з інвалідністю по зору I групи. Її працівники супроводжують людей до медичних установ, супермаркетів, ринків, органів місцевого самоврядування тощо. Послуга надається на безоплатній основі. «Переважне право має людина, яка замовляє супровід до медичної установи. Під час оформлення замовлення одержувач має повідомити диспетчеру своє прізвище, ім’я та по-батькові, адресу, контактний номер телефону та об’єкт, до якого необхідно здійснити супровід. За перший тиждень послугою скористалося четверо вінничан. Двоє осіб попросили супровід до прозорого офісу, один – до магазину, а інший – на ринок», – розповіла директор департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Наразі у муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору I групи працює троє людей – диспетчер та два соціальних робітники. Цього достатньо, аби якісно надавати послуги. Супровід замовляється за 24 години.
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