За сприяння Вінницької міської ради правоохоронцями викрито факт одержання неправомірної вигоди працівником одного з її департаментів. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана службова особа, отримала у свою власність опалювальну техніку загальною вартістю 37 тисяч гривень за не створення перешкод при прийманні будівельно-монтажних робіт та підписання актів виконаних робіт підприємству, що проводить ремонті роботи дошкільного навчального закладу у місті. Як інформує прес-служба прокуратури Вінницької області, таким неправомірним діям надано відповідну оцінку: правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Олег ЧЕБАН