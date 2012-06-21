Фестиваль «Острів Європа» з 15 по 17 червня збере у Вінниці письменників, діячів мистецтва та інтелектуалів з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Вірменії, Ізраїлю, Швейцарії, Канади та США. Організатори – ГО «Культурний Кампус» і Вінницька міська рада. На 10 відкритих локаціях у різних точках міста відбуватимуться літературні читання, презентації, дискусії інтелектуалів, перформанси, концерти, виставки й квести. Зокрема, щодня на майдані Незалежності проходитимуть дискусії та події міжнародної програми. Сходи колишньої переправи через річку перетворяться на простір поетичних читань, а сад Музею Коцюбинського радуватиме вечірніми літературно-музичними перформансами Мар’яни Савки, Олени Гусейнової, Катерини Калитко та концертом нового проекту Сергія Жадана, Олега Каданова і Євгена Турчинова «Лінія Маннергейма». Найбільш інтригуючими та експериментальними стануть читання на острові Кемпа. Спеціальною подією фестивалю стане виставка «На горі», присвячена постаті найбільш європейського за духом митця-вінничанина – Ігоря Костецького. «Це культурно-просвітницький проект. Ми фокусуємося на «малих» мовах і малих текстах, тому що це світова тенденція. Крім того, вони не є малими за своїм значеннями у світовому літературному процесі», – зазначила співзасновниця фестивалю Катерина Калитко. Учасниками «Островом Європи» будуть українські літератори Андрій Курков, Артем Чех, Микола Рябчук, Ірина Цілик, Олена Стяжкіна, Остап Сливинський, Сергій Татчин, молоді прозаїки та поети, а також закордонні україністи, письменники і перекладачі. «Досить важливим задвданням для Вінниці є розвивати інтенсивний фестивальний рух. Фестиваль «Острів Європа» має усі шанси стати ще однією гарною візитівкою нашого міста», – впевнений директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук.
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