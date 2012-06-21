На легкоатлетичному стадіоні в Центральному парку культури та відпочинку Вінниці пройшла спартакіада міста серед людей з інвалідністю «Спорт розвиває людину – ми віримо в спорт». Протягом кількох годин учасники змагалися з таких видів спорту як шашки, настільний теніс, перегони на візках, дартсу, баскетбол, флорбол, сорсо, пейнтбол, влучний кидок з використанням «літаючої тарілки» (фрізбі). При чому за бажання кожний мав можливість випробувати себе в усіх названих видах. Результати оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли тренери-викладачі та інструктори-методисти міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Переможців і призерів відзначили кубками, медалями, грамотами та подарунками. Спартакіаду організували комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та громадська організація «Гармонія».
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