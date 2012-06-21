М’які меблі, книги і картини, кухня, санвузол – відтепер у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні є сімейна кімната, яку створили за підтримки фундації Дім Рональда МакДональда. Це друга кімната в Україні: першу торік відкрили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні. Сімейна кімната – це спеціально облаштоване місце, де рідні пацієнтів можуть відпочити, заночувати та провести час із дитиною. У приміщенні є все необхідне. Зручні крісла можна трансформувати на ліжка, а розкладний диван – на двоспальне ліжко. Одночасно тут можуть перебувати до 15 осіб, заночувати – п’ять. Поруч розмішується господарче приміщення, тож є можливість випрати речі та зробити гігієнічні процедури. Сімейні кімнати є важливим фактором впровадження принципів сімейно-орієнтованої медицини. Заступник голови обласної ради Ігор Хміль назвав знаковою подією для області відкриття сімейної кімнати, а також висловив подяку усім, хто взяв участь у забезпеченні комфортних умов для родин, які прагнуть бути поруч з дітьми під час лікувального процесу. Фундація Рональда МакДональда працює у понад 60 країнах світу. «Досвід, який ми отримуємо вже протягом 40 років у цих країнах, демонструє, що сімейно-орієнтована медицина є важливою для дітей, яким ми допомагаємо одужати. Для них дуже важливо бути поруч зі своїми рідними», – заначив голова наглядової ради фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Гжегож Хмелярський. Кошти на створення сімейних кімнат були зібрані в результаті благодійної програми «Долонька щастя» у ресторанах «МакДональдз» і завдяки благодійним пожертвам на користь фундації з боку партнерів, а також через сайт організації.
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