Ентомологи виявили в Вірменії невідомий науці вид лускокрилих комах, повідомляє Фонд охорони природи і культурних цінностей в Facebook.

У повідомленні Фонду уточнюється, що новий вид комах відкрили вчені Хартмут Ровек з Німеччини та Микола Савенков з Латвії.

Комаху, яка зовні схожа на види лускокрилих Depressaria kondarella і Depressaria gaalhaszlerae, назвали Depressaria urtsadzorensis на честь еазви села Урцадзор, поруч з яким його знайшли дослідники.

Уточнюється, що виявлений вид раніше не був відомий ні у Вірменії, ні у світі. Цей факт довело диференціальне дослідження органів комахи, зокрема ДНК-штрихкодування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»