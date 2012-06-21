Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оголосив терміни взяття пандемії коронавірусу під контроль. Він вважає, що ситуація буде нормалізована протягом найближчих двох місяців.

«У нас є інструменти, щоб взяти пандемію під контроль, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано», – сказав глава ВООЗ, у сьогодні, 20 квітня. Він висловив особливу стурбованість сильним зростанням захворювання у людей у віці від 25 до 59 років.

У ВООЗ до цього заявили, що випадки зараження і смерті від коронавірусу у світі продовжують зростати, тому незабаром варто чекати їх максимальних значень. Спалах пневмонії COVID-19, викликаної вірусом нового типу, була вперше зафіксована в кінці 2019 року в китайському місті Ухань.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", що комітет ВООЗ видав рекомендацію про продовження режиму надзвичайної ситуації в світовій охороні здоров'я. Продовжити планується на три місяці. Причина – ситуація з поширенням коронавірусу.

Про це 19 квітня в Женеві повідомили представники комітету. Відзначається, що ситуація з пандемією залишається критичною, тому такі заходи необхідні. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я схвалив рішення комітету.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»