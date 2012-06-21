Старший експерт з надзвичайних ситуацій європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Кетрін Смолвуд оголосила, що ВООЗ виступає проти введення імунних паспортів для людей, які отримали вакцину від COVID-19, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

За словами Кетрін Смолвуд, ВООЗ рекомендує країнам дивитися на дані щодо передачі вірусу на їх власній території і за кордоном, і лише виходячи з цього випускати рекомендації з подорожей для своїх громадян.

Також представник ВООЗ відзначила, що організація не бачить необхідності в тестуванні на коронавірус в аеропортах як заходу попередження передачі вірусу через кордони.

При цьому Смолвуд повідомила, що ВООЗ має намір створити інтерактивну онлайн-карту для моніторингу майбутньої масової вакцинації людей від COVID-19.

Нагадаємо, що ще в квітні Всесвітня організація охорони здоров'я виступала проти так званих «імунних паспортів», які намагалися ввести в деяких країнах для людей, які перехворіли на коронавірус. У ВООЗ сказали, що не можуть підтвердити, що перехворілі на COVID-19 набувають імунітету проти повторного інфікування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»