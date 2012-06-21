У Європейському Союзі продовжує збільшуватися кількість нових інфікувань коронавірусу. Тому необхідний процес прискорення вакцинації, йдеться в опублікованому в четвер повідомленні Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зокрема, там зазначається, що прискорення впровадження вакцинації має вирішальне значення. «Минулого тижня спостерігалося зростання передачі COVID-19 в більшості країн Європейського регіону ВООЗ: 1,6 мільйона нових випадків захворювання і майже 24 000 смертей. Цей регіон як і раніше займає друге місце серед всіх регіонів світу, які найбільше постраждали від COVID-19, причому загальна кількість смертей швидко наближається до 1 мільйона, а загальне кількість випадків захворювання може перевищити 45 мільйонів», –наголошується в повідомленні.



Також підкреслюється, що в європейському регіоні нові випадки захворювання збільшуються у всіх вікових групах, за винятком людей у віці 80 років і старших.

«Тільки серед цього найбільш уразливого населення ми спостерігаємо неухильне зниження захворюваності і зменшення летальних випадків від COVID-19 з початку 2021 року що відображає ранні ознаки впливу вакцинації», – уточнює Європейське бюро ВООЗ. І додає, що нові дані Громадської охорони здоров'я Англії свідчать про те, що вакцини від COVID-19 врятували, по щонайменше, понад 6000 життів серед людей старших за 70 років з моменту початку вакцинації в грудні 2020 року.

«Вакцини – це наш найкращий вихід з цієї пандемії. Вони не лише працюють, а й дуже ефективні в запобіганні інфекції. Однак впровадження цих вакцин відбувається неприпустимо повільно. І поки щеплення залишається низьким, ми повинні застосовувати ті ж заходи громадської охорони здоров'я і соціального захисту, що і в інших країнах», – говорить директор бюро Ханс Клюге.

До теперішнього моменту тільки 10% населення Єврособзу отримали першу дозу вакцини, а 4% – обидві.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»