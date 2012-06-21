Нову гігантську структуру, що складається з восьми скупчень галактик, було виявлено у Всесвіті міжнародною групою астрономів. Про це йдеться в статті, опублікованій в arXiv.

Таке надскупчення – одне з найбільших структур у Всесвіті: воно може містити від десятків до десятків тисяч галактик. Наш Чумацький Шлях знаходиться у великому надскупченні Діви, де знаходиться понад 30 тисяч галактик загальною масою близько 1500 трильйонів мас Сонця. Нове надскупчення галактик знаходиться на червоному зсуві (z) 0,36, що відповідає відстані майже у п'ять мільярдів світлових років.

Дослідники проаналізували дані, отримані рентгенівським телескопом eROSITA. Червоне зміщення нової космологічної структури становить 0,36, що відповідає відстані близько чотирьох мільярдів світлових років. Скупчення eFEDS J093513.3 + 004746, розташоване в північній частині надскупчення, є найпотужнішим і найяскравішим з восьми. Його маса оцінюється в 580 трильйонів сонячних мас.

Найменш масивні скупчення eFEDS J093546.4-000115 і eFEDS J093543.9-000334 мають масу близько 130 трильйонів сонячних мас. Маси решти п'яти скупчень оцінюються від 140 до 250 трильйонів сонячних мас.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»