Колишній голкіпер італійського «Ювентуса» і французького «Парі Сен-Жермен» Джанлуїджі Буффон може перейти в «Аталанту».
Як повідомляють закордонні ЗМІ, клуб з Бергамо хоче підсилити склад перед Лігою чемпіонів УЄФА. У зв'язку з цим у сферу інтересів тренерського штабу потрапив Буффон. Італійського ветерана також хоче португальський клуб «Порту», пропозиція якого вища, ніж пропозиція «Аталанти».
«Аталанта» в минулому сезоні італійської Серії А посіла третє місце з 69 очками і отримала право зіграти в Лізі Чемпіонів.
6 червня, Буффон оголосив про відхід з «ПСЖ». Він відмовився продовжувати контракт з клубом. У минулому сезоні італієць провів за клуб 25 матчів, пропустивши 25 голів і 9 разів зберігав ворота «сухими». Разом з парижанами італієць виграв чемпіонат Франції і став володарем Суперкубка Франції. Незважаючи на це парижани вирішили не продовжувати контракт з ветераном, який був розрахований до нинішнього літа.
Була інформація, що 41-річний футболіст отримав пропозицію від «Брешії», яка за підсумками минулого сезону повернулася в Серію А.
Також агент італійця повідомив, що Буффон має варіанти продовження кар'єри в «Лаціо» або «Дженоа». Інтерес до воротаря виявило «Порту », де Буффон може замінити іспанця Ікера Касільяса, який переніс серцевий напад. У той же час бергамці зробили голкіперу вигідну пропозицію. Також до персони Буффона небайжужа каталонська «Барселона». Згідно з даними джерела, «синьо-гранатові» розглядають гравця в якості заміни Яспера Сіллессену.
ДОВІДКА «УК»
Нагадаємо, Буффон 17 років виступав за «Ювентус», з яким дев'ять разів виграв чемпіонат Італії, чотири рази – Кубок Італії, п'ять разів – Суперкубок країни. За збірну Італії Буффон провів 175 матчів, встановивши рекорд серед європейських гравців. У 2006 році воротар разом з національною командою виграв Чемпіонат світу.
У своєму останньому сезоні в «Ювентусі» Буффон знову був близький до того, щоб разом з «Ювентусом» пройти у фінал в Лігу чемпіонів і, нарешті, підняти над головою заповітний кубок. Однак дорогу до заповітного кубку легендарному голкіперу перекрив «Реал».
У другому півфінальному матчі Буффон був видалений з поля, отримавши червону картку за суперечки з арбітром, рішення якого він вважав несправедливими.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»