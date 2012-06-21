Єгипетська археологічна місія, яка працює в некрополі Саккара біля пірамід Гізи, оголосила в неділю, 17 січня, про відкриття поховального храму раніше невідомої давньоєгипетської цариці, дружини Теті – першого фараона Шостої династії, що правив Єгиптом понад 4300 років тому.

Царицю звали Нейт. До відкриття було відомо лише про двох дружин фараона Теті: Іпут I і Хьюїт II.

«Наша археологічна місія виявила піраміду на цьому місці в 2010 році, але ми не знали імені власника. Тільки вчора ми виявили похоронний храм і знайшли написи, які свідчать про те, що він належав цариці на ім'я Нейт, дружині фараона Теті», – розповів агентству «Сіньхуа» головний єгипетський археолог, колишній міністр старожитностей Захі Хавасс.

«Цариця Нейт – нове ім'я, яке увійде в історію Древнього царства (назва періоду в єгипетській історії)», – підкреслив Хавасс.

Археологічні розкопки розташовані недалеко від піраміди Теті, похоронний храм Нейт знаходиться навпроти руїн її піраміди, а також поряд з рештками ще двох пірамід інших дружин Теті.

«Нині ми виявили лише 30% старожитностей, похованих у цьому місці, і 70% все ще знаходяться під землею», – заявив провідний єгипетський археолог. За його словами, в Єгипті більше 122 пірамід, зокрема 13 в Саккарі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»