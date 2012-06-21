Цими вихідними вулицями Каїра пройшла незвичайна процесія. Муміфіковані останки 22 фараонів урочисто перевезли із приміщення Єгипетського музею до нового Національного музею єгипетської цивілізації. Це розкішне дійство назвали «Золотий парад» фараонів.

«Увесь світ спостерігатиме за цим», — сказав єгипетський археолог колишній міністр старожитностей Захі Хавасс перед трансляцією параду, яку у прямому ефірі транслювало державне телебачення.

Більшість мумій фараонів належать до періоду Нового царства, яке існувало в Єгипті із 1539 року до н.е. до 1075-го до н.е. Мумії фараонів вишикували за хронологічним порядком. Колісницю з мумією найстаршого Таа II Секененра Хороброго, який правив Південним Єгиптом 1600 року до н.е., везли першою. Замикав ходу Рамзес IX, який царював у ІХ столітті до н.е.

У новий музей перевезли мумії Рамзеса II, одного з найвідоміших фараонів Єгипту, і королеви Хатшепсут, яка була п’ятим фараоном ХVІІІ династії. Єдина єгипетська жінка-фараон Хатшепсут носила фальшиву бороду, як вимагали традиції. За нормами того часу, жінки виконували лише другорядні ролі в царській ієрархії.

Кожну з мумій помістили у спеціальний контейнер, наповнений азотом, щоб максимально відтворити умови, в яких вони перебували в музеї. Потім контейнери поміщали всередину саркофагів, оформлених у давньоєгипетському стилі. Золотисті колісниці було оснащено амортизаторами, щоб гарантувати, що протягом 40-хвилинної поїздки жоден з цінних вантажів не буде пошкоджено від несподіваних нерівностей дорожнього покриття. Безпека під час цього заходу в єгипетській столиці була безпрецедентною. Правоохоронці перекрили великі вулиці й перехрестя протягом усього маршруту. Кортеж супроводжували кінні поліцейські. До нього входили представники єгипетського бомонду та шоубізнесу.

Єгипетська влада сподівається, що парад сприятиме відродженню туристичної галузі країни, яка істотно постраждала від наслідків пандемії.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ель Сіссі написав у своєму твіттері: «Ця надзвичайна подія — свідчення величі народу, збереження унікальної цивілізації, яка сягає глибин історії».

Міністр туризму та старожитностей Халед ель Анані назвав парад «унікальною глобальною подією, яку неможливо повторити». У приміщенні нового музею 20 мумій фараонів виставлять для огляду, дві зберігатимуть у музейних сховищах.