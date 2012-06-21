Єгипетська історія приховує багато загадок і давно привертає археологів з усього світу. Нещодавно експедицією, яка складалася з 15 учених, які пройшли спеціальну підготовку з сучасних методів розкопок, знайшли в Єгипті 2000-літній будинок, який добре зберігся.
Співробітники Археологічної школи Наукового тренувального центру знайшли «відлуння минулого» в районі некрополя Туна ель-Габаль. Після проведеного аналізу вдалося встановити, що споруду збудували за часів правління Птолемеїв (4 століття до нашої ери – початок нашої ери). Археологи виявили на місці монети зі срібла, загорнуті у льняну тканину, глиняні амфори, кістки ослів і козлів.
За словами керівника археологічного управління Центрального Єгипту будова складалося із трьох кімнат, а побудований він у характерному для того періоду стилі. Подібні знахідки допомагають вченим розібратися в історії Єгипту, який вплинув на розвиток античної цивілізації і наразі залишається загадкою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»