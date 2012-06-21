Про відкриття з посиланням на Мустафу Вазирі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, повідомляє Ahram Online.
Вхід у гробницю був замурований кам'яною стіною. У похоронні камери ведуть сходи зі скульптурними прикрасами по краях. У гробниці знайшли кілька дерев'яних саркофагів, зокрема, циліндричної форми. Один саркофаг зберігся дуже добре. Він прикрашений написами зі згадуванням імен староєгипетських богів і зверненнями до них. У тексті також є можливе ім'я покійного – Тійт.
У головній похоронній камері вчені виявили вирубану в скелі довгу нішу. За словами Патриції Пьячентіні, глави місії, в іншому похоронному спорудженні знаходилися ще чотири мумії. У гробниці також було знайдено велику кількість амфор і залишків ритуальних підношень. До слова, біля входу в камеру археологи знайшди предмети, необхідні для муміфікації тіл –зокрема, судини зі спеціальною рідиною, фрагменти похоронних масок, прикрашених золотом, і навіть добре збережену статуетку птаха Ба, що символізує душу покійного.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»