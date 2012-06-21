Королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в десятий раз, у її внучки Зарі Тіндалл народився син. Про це повідомляє журнал Hello.

Відзначається, що дитина з'явилася на світ у неділю 21 березня.

Своїй третій дитині Тіндалл дали ім'я Лукас Філіп. Уточнюється, що вага новонародженого – 3,7 кг (8 фунтів 4 унції).

Зара Тіндалл є дочкою принцеси Анни, вона – олімпійська медалістка в кінному спорті (срібний призер лондонської Олімпіади, 2012 рік). У липні 2011 року Зара вийшла заміж за регбіста Майка Тіндалла. У Тіндалл є дві доньки – шестирічна Міа і дворічна Лена.

У лютому 2021 року стало відомо, що внучка королеви Великобританії Єлизавети II, дочка герцога Йоркського Ендрю і герцогині Йоркської Сари – принцеса Євгенія народила первістка.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»