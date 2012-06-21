Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Четверо з десяти представників ЛГБТ-спільноти у країнах-членах ЄС зазнають дискримінації.

Про це повідомили у Єврокомісії під час офіційного представлення нової стратегії щодо захисту прав ЛГБТ.

За даними Агентства ЄС із захисту основних прав і свобод, 2019 року 43% представників ЛГБТ-спільноти заявили, що відчували на собі дискримінацію через сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. 2012-го цей показник становив 37%. Тому Європейська комісія вирішила розробити першу стратегію щодо рівності прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерних, небінарних, інтерсексуальних людей.

Одним з елементів стратегії буде законодавча ініціатива Єврокомісії, ухвалення якої заплановано на 2021 рік. Вона розширить класифікацію дій, що розглядають як кримінальні злочини в межах ЄС, до них буде зараховано мову ворожнечі, злочини на ґрунті ненависті, спрямовані проти ЛГБТ-спільноти. Комісія запропонує діяти на цьому рівні згідно зі статтею 83 договору про функціонування Європейського Союзу, яка дозволяє органам ЄС застосовувати загальне визначення кримінальних правопорушень та санкцій у певних галузях.

Ще одна законодавча пропозиція, на якій комісія базуватиме свою роботу в цьому напрямі, має на меті до 2022 року змусити держави-члени ухвалити норму про взаємне визнання родинних зв’язків в одностатевих сім’ях. Мета цієї норми полягає в тому, щоб одностатеві сімейні пари з малими дітьми могли зберігати законні права на своїх дітей у тих країнах ЄС, які не мають законодавства, що визнає право на батьківство одностатевих пар.

«Ми спостерігаємо прогрес у цьому питанні в деяких державах-членах, де шлюби одностатевих пар визнано законним, проте, на жаль, існують інші тенденції», –– сказала Єврокомісарка з питань цінностей та прозорості Віра Юрова. За її словами, на сьогодні більш як половина ЛГБТ-людей рідко готові відкрито сказати про те, хто вони є насправді. Вони не хочуть цього говорити, бо бояться соціальної стигматизації.

Напередодні презентації нової стратегії ЄК Єврокомісарка з питань рівності Гелена Даллі у коментарі виданню Politico заявила, що країни-члени ЄС, які не поважають прав ЛГБТ-спільноти, потраплять під вплив фінансових санкцій. Вона розповіла, що цей механізм розроблено для того, щоб змусити національні уряди дотримуватися верховенства права, про що йшлося у межах переговорів про довгостроковий бюджет ЄС.

Гелена Даллі повідомила, що на початку року Єврокоміся вже відмовила у наданні грантів за програмою муніципалітетів-побратимів у сумі від 5 тисяч до 25 тисяч євро. Ці гранти мали отримати шість польських міст, які оголосили себе «зоною, вільною від ЛГБТ», і підписали різноманітні хартії, які дискримінують цих людей.